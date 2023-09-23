Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasında dalgıçlar su altından kameralarla kayıt alarak durum tespit çalışması yaptı. Resif Projesi kapsamında bilim insanları ve gönüllülerden oluşan dalgıç ekip deniz dibinde incelemelerde bulundu.

Artvin Hopa - Kemalpaşa arasında 'Resif Proje Çalışmaları' başlatıldı

ARTVİN - Hopalı balıkçılar kıyı ve olta balıkçılığını sürdürülebilir kılabilmek için Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasında dalgıçlar su altından kameralarla kayıt alarak durum tespit çalışması yaptı.

Artvin'in Hopa - Kemalpaşa ilçeleri arasında hayata geçirmeyi planlanan "Resif" projesine hazırlık çalışmaları başladı.

Resif Projesi kapsamında Ordu ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları, polis ve gönüllülerden oluşan 11 dalgıç ekip Hopa Limanından denize açıldı.

Dalgıç ekipleri, kopmuş bölgesi açıklarında yaklaşık 20-50 metre derinliğe dalarak deniz dibinde özel kameralarla kayıt alıp incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Tayfun Karali, sürdürülebilir kıyı olta balıkçılığı için Hopa-Kemalpaşa arasındaki Resif projesini hayata geçirmek için yaşanan süreci anlatarak Karadeniz'de rip akıntısı nedeniyle zorlu bir proje yürüteceklerini söyledi.

Karali; " Fatsa su ürünleri fakültesi hocası Prof.Dr. Mehmet Aydın başkanlığında bir resif yapalım istedik. Tarım Bakanlığı Karadeniz'de resif projelerine çok sıcak bakmıyor çünkü rip akıntıları çok yüksek yapılan resifleri gömüyor. Sert ve kayalık zemin olan Kemalpaşa kopmuş bölgemizde dalgıç ekiplerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Deniz'in altını kayıt atlına aldık ve gördük ki doğal resif alanı oluşmuş fakat su altı yıllar içinde gırgır ağları ve diğer kıyı balıkçılarının ağlarıyla kaplanmış. Resif projesinin deniz dibinin temizlenmesinin ardından hayata geçirilmesini ortaya koymuş olduk" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Akın Savaş Toklu, balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği Kopmuş bölgesinde deniz polisiyle birlikte dalış yaptıklarını su altında ki doğal resif oluşumlarını incelemek ve kayıt altına alarak gerekli çalışmaları başlatmak amacıyla davet üzerine bölgede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dalış yaptıklarında dipte çok güzel bir doğal resif alanı olduğunu fakat yıllardır balıkçıların ağlarından takılı kalan ağlar deniz yaşam alanı etkileyecek duruma geldiğini ifade eden Toklu, "Yıllar içinde orada takılıp kalan ağlarla bu doğal resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette. Deniz yaşam alanı etkilenmiş durumda. Buradaki ağların temizlenmesiyle buradaki canlılık artacaktır. Gördüğümüz manzara bizi fazlasıyla üzdü. Ağlara takılmış ölmüş balıkları gördük. Yengeçler takılmıştı. Buradaki ağların temizlenmesi gerekiyor. Doğal resif olarak altta bir yapı var zaten bu ağlar kaplayınca deniz yaşamı bundan olumsuz şekilde etkilenmiş. Bu ağlar nedeniyle balıklar orada barınamıyor" diye konuştu.

Toklu, yapılacak bir dip temizliği projesi ile bölgede bulunan hayali ağların temizlenmesiyle deniz de yaşayan canlıların artacağını belirtti.

Dalan ekipte yer amatör dalgıç Cem Arı da balıkçılığın geleceği için bölgede var olan doğal resifin devamlılığını sağlamak adına gönüllü olarak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Proje yürütücüleri açıklamalarının ardından denize açılarak dalış yaptı. Yüzeyin yaklaşık 50 metre aşağısına inerek orada ki hayalet ağları su üzerine çıkartı.