Artvin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Artvin'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
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Artvin'de Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında satışlar devam ediyor. Küçükbaş hayvanlar 15 ila 25 bin, büyükbaş hayvanlar ise 70 ila 140 bin liradan alıcı bekliyor. Satıcılar, fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu belirtirken, polis ekipleri dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı satıcıları uyarıyor.

Artvin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Orta Mahalle İskebe Deresi mevkisinde kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15 ila 25 bin liradan, büyükbaş hayvanlar ise 70 ila 140 bin liradan satışa sunuluyor.

Kurbanlık hayvan alan Hafız Usta, yaptığı açıklamada, 30 yıldır kurban ibadetini yerine getirdiğini belirterek, "Allah nasip ederse kurbanımı kesip ibadetimizi yerine getireceğiz. Fiyatlar normal. Allah herkese nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum." dedi.

Halit Hasır da bu yılda kurban aldığı için huzurlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah niyetimizi kabul eylesin. Satıcı 24 bira dedi, pazarlıkla 22 bin liraya aldım. Her yıl kesiyorum. Geçen yılda yine aynı yerden almıştım." ifadesini kullandı.

Kurban satıcısı Emir Hasan Yıldırım ise satışların geçen yıla oranla bir miktar düşük olmasına rağmen sürekli müşterilerinin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır hayvancılık yapan İsmail Sağlam da beklenen hareketliliğin henüz başlamadığına değinerek, "Benim fiyat aralığım 15 ile 20 bin lira arasında değişiyor. İki gündür kurban pazarındayım ve üç kurbanlık sattım. Vatandaş bütçesine göre alışveriş yapıyor." dedi.

Kurban satıcısı Mehmet Ali Ergül de 30 yıldır kurban satışı yaptığını söyledi.

Bu yıl alıcılar için kurban fiyatlarının çok iyi olduğunu dile getiren Ergül, kurban pazarında geçen yıl ki fiyatlarla bu yıl ki fiyatların aynı olduğunu kaydetti.

Ergül, 5 günde 3 büyükbaş ile 15 küçükbaş hayvan sattığını ifade ederek, "Bayram yaklaştıkça satışların artmasını bekliyoruz. Artvin kurban pazarında küçükbaş kurbanlıklar 14 ila 25 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklarda 70 ila 140 bin arasında satılıyor." dedi.

Öte yandan polis ekipleri kurban satıcılarını hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, satıcılara hırsızlık ve sahte paraya yönelik olayların anlatıldığı broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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