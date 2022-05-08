"15. Melo Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı

Artvin'de iki asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak için bu yıl 15.'ncisi düzenlenen Melo Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sarıbudak köyünde, Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince düzenlenen ve iki gün süren festivale Artvin ve ilçelerinden 91 boğa katıldı.

Köydeki Özden Bayraktar Arenasında gerçekleştirilen güreşler "baş", "başaltı", "büyük orta", "orta boy", "küçük orta", "deste", "ayak", "mini boy" kategorilerinde gerçekleştirildi.

Havanın soğuk olmasına rağmen binlerce kişinin izlediği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü dağıtılırken baş kategoride birinci olan boğa sahibi ise 30 bin lira kazandı.

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan baş kategorisinde Kenan Köse'ye ait "Sabri" isimli boğa şampiyon olurken, başaltı kategorisinde Barış Koçak'a ait "Paşa", büyük orta kategorisinde Kenan Sucu'ya ait "Çakıcı", orta boy kategorisinde Yalçın Özere ait "Çatlı Efe", küçük orta kategorisinde Özcan Bayraktar'a ait "Bozo", ayak kategorisinde Emre Aksakal'a ait "Aslan" deste kategorisinde Mehmet Kuru'ya ait "İntika", mini boy kategorisinde de Rüstem Beyaz'a ait "Efe" isimli boğa şampiyon oldu.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren boğa sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Güreşleri izleyen AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğa güreşleri festivallerinin bölgedeki asırlık geleneğin yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi.

Artvin'in festivaller şehri olduğunun ifade eden Balta, "Bu kentte boğa güreşlerine karşı büyük bir ilgi sevgi var. Neredeyse her hafta sonu farklı bir ilçemizde köyümüzde bir boğa güreşi festivali yapılıyor. Bu güreşlere de binlerce insan gidiyor. Bu geleneğin yaşatılması beni çok mutlu ediyor. İnsanlar eskiden köylerde boğa beslerdi şimdi şehirde yaşayan insanlar da boğa besliyor. Bu büyük bir sevgi." diye konuştu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise boğa kültürünü yaşatmak amacıyla kentte çok sayıda festival düzenlendiğini, bu festivallerinin en önemlisinin de Kafkasör Boğa Güreşleri olduğunu belirtti.

Kentte farklı tarihlerde ilçe ve köylerde düzenlenen boğa güreşleri festivallerinin adeta Kafkasör'e hazırlık olduğunu aktaran Elçin, "Bugün Melo'da çok güzel güreşler izledik. Çok yoğun bir ilgi, birlik beraberlik vardı. Buradaki güreşlerin daha da güzelini inşallah 30 Haziran ile 3 Temmuz'da yapacağımız 41. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nde izleyeceğiz." dedi.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi Kenan Sucu da küçük yaştan beri boğalarla iç içe olduğuna değinerek, "10 yıldır güreşler için boğa yetiştiriyorum. Bu bizlere dedelerimizden kalan bir kültür. Bu ayrı bir heyecan tutku. Bugün 'Çakıcı' isimli boğam ile şampiyon oldum. Boğamın ilk arenası ve ilk şampiyonluğu çok mutluyum." ifadesini kullandı.