Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde yağış sonrası kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezi, kayakseverlere mart ayında kayak keyfi yaşattı.

Atabarı'nda kayak sezonunun Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kayak Merkezinde, Artvin Çoruh Üniversitesince (AÇÜ) düzenlenen kurslara katılan çocuk ve yetişkinler, gruplar halinde kayak eğitimi alıyor.

Kurslarda kayak eğitmenliği yapan AÇÜ Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, AA muhabirine, mart olmasına rağmen kar kalitesi ve kalınlığının çok iyi olduğuna işaret etti.

Bölgede kar yağışının aralıklı devam ettiğini belirten Özkan, "Buranın en güzel özelliği şu; suni karlama yapılmamasına rağmen doğal karla sezonu erken açan ve en geç bitiren kayak merkezlerinden birisiyiz. Bu yıl sezonun nisanın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu durum her yıl hemen hemen aynı. Geçen yıl sezonu 23 Nisan'da bitirmiştik." dedi.

Özkan, pistin yeni başlayanlar için çok ideal olduğunu ifade ederek, çocuk grupları dışında yetişkinlere de eğitim verdiklerini söyledi.

Meryem Kılıç Aksu, çocuklarıyla 2 yıldır kayak eğitimi aldığını kaydederek, "Çocuklar öğrensin diye başladık. Biz de çok keyif alınca devam ettik ve ailece öğrendik." diye konuştu.

Artvin Barosu avukatlarından Şenol Alpaslan, pistlerde umduğundan çok daha fazla kar olduğunu belirterek, "Doğa da mükemmel, sis, güneş ve kar yağışı bir arada. Ben insanları buraya davet ediyorum. Gelsinler piknik yapsınlar, kaysınlar, doğanın tanıdı çıkarsınlar." ifadesini kullandı.

İlkokul öğrencisi Merve Ada Coşkun da doğanın ve ormanın keyfini çıkararak hem kayak yapmayı öğrendiğini hem de arkadaşlarıyla eğlendiğini dile getirdi.

9 yaşındaki İpek Cansu ise 4 yıldır kayak yaptığını, kurslar sayesinde kendisini geliştirdiğini kaydetti.