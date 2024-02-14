Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bağcılar mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca, heyelan sonucu kaya parçalarının tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Artvin- Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Bağcılar mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan yamaçtan kopan kaya parçalarının Hopa istikametine seyir halindeki Rami Ş'nin kullandığı 61 K 0629 plakalı tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar oluştu.