Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin çağrısıyla protesto gösterisi düzenlendi

Arnavutluk'ta ana muhalefet Demokratik Parti (PD) başta olmak üzere muhalefet partilerinin çağrısıyla "ya bugün ya hiç" sloganıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Millet Şehitler Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteride, ülkenin farklı şehirlerinden gelen göstericiler "Arnavutluk'u tüm Avrupa gibi seviyoruz", "Arnavutluk'a sahip çıkıyoruz", "Kahrolsun diktatörlük, ya bugün ya hiç" yazılı pankartlar taşıdı.

Yüzlerce polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, zaman zaman arbede ve olaylar da yaşandı. Bazı göstericilerin Başbakanlık binası ile polise molotofkokteyli ve sis bombası atması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Yolsuzluk şüphesi nedeniyle ev hapsinde bulunan eski Başbakan Sali Berisha da göstericilere video konferansla seslendi.

Arnavutluk Demokratik Partisindeki (PD) iç karışıklıklar nedeniyle hiçbir meclis grubunda yer almayan muhalefet milletvekili Berisha, "Bugün, demokrasi için önemli bir gün. Bugün Arnavutluk'un kaderi için önemli bir gün. Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonu kapılarının açılması için geri dönüşü olmayan bir halk mücadelesinin açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteride, muhalefet partilerinin milletvekilleri de konuşmalar yaptı.

Muhalefetin protestoları

Son dönemdeki Meclis ve komisyonların oturumları, muhalefet milletvekillerinin engelleriyle karşılaşıyordu.

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul oturumlarında, sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.

Muhalefet partileri, belli aralıklarla protesto gösterileri de düzenliyor.