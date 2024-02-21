Üye Girişi
Haberler

Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin çağrısıyla protesto gösterisi düzenlendi

Güncelleme:

Arnavutluk'ta ana muhalefet Demokratik Parti (PD) başta olmak üzere muhalefet partilerinin çağrısıyla "ya bugün ya hiç" sloganıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Arnavutluk'ta ana muhalefet Demokratik Parti (PD) başta olmak üzere muhalefet partilerinin çağrısıyla "ya bugün ya hiç" sloganıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Millet Şehitler Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteride, ülkenin farklı şehirlerinden gelen göstericiler "Arnavutluk'u tüm Avrupa gibi seviyoruz", "Arnavutluk'a sahip çıkıyoruz", "Kahrolsun diktatörlük, ya bugün ya hiç" yazılı pankartlar taşıdı.

Yüzlerce polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, zaman zaman arbede ve olaylar da yaşandı. Bazı göstericilerin Başbakanlık binası ile polise molotofkokteyli ve sis bombası atması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Yolsuzluk şüphesi nedeniyle ev hapsinde bulunan eski Başbakan Sali Berisha da göstericilere video konferansla seslendi.

Arnavutluk Demokratik Partisindeki (PD) iç karışıklıklar nedeniyle hiçbir meclis grubunda yer almayan muhalefet milletvekili Berisha, "Bugün, demokrasi için önemli bir gün. Bugün Arnavutluk'un kaderi için önemli bir gün. Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonu kapılarının açılması için geri dönüşü olmayan bir halk mücadelesinin açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteride, muhalefet partilerinin milletvekilleri de konuşmalar yaptı.

Muhalefetin protestoları

Son dönemdeki Meclis ve komisyonların oturumları, muhalefet milletvekillerinin engelleriyle karşılaşıyordu.

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul oturumlarında, sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.

Muhalefet partileri, belli aralıklarla protesto gösterileri de düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Ronaldinho kimdir? Ronaldinho nereli, hangi takımlarda oynadı? 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu 2024? Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, canlı maç skoru! YouTube çöktü mü? 21 Şubat 2024 YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor? PSV - Borussia Dortmund maçı CANLI izle! 20 Şubat PSV - Borussia Dortmund maçı canlı yayın izle! KURANDA GEÇEN KIZ İSİMLERİ nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bulunan kız isimleri ve anlamları nedir?
title