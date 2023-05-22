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Arnavutluk'ta, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylaması tamamlandı

Arnavutluk'ta, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylaması tamamlandı

Güncel Haberler

Arnavutluk'ta, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy verme işlemleri sona erdi.

Arnavutluk'ta, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy verme işlemleri sona erdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 20-22 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

YSK verilerine göre, Arnavutluk'ta 1416 kayıtlı seçmen bulunuyor.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Arnavutluk'ta 632 seçmen oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

28 Mayıs Seçimi Türkiye Tiran Güncel Haberler

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