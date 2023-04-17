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Arnavutluk Başbakanı Rama apandisit ameliyatı oldu

Arnavutluk Başbakanı Rama apandisit ameliyatı oldu

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Tiran'daki "Rahibe Teresa" Üniversitesi Hastanesinde dün gece bazı testler yapılan Başbakan Rama'ya akut apandisit teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, acil servis doktorlarının tavsiyesi üzerine Başbakan'ın sabahın erken saatlerinde apandisit??????? ameliyatı olduğu belirtildi.

Müdahalenin başarılı sonuçlandığı aktarılan açıklamada, Rama'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Rahibe Teresa Edi Rama Tiran Güncel Haberler

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