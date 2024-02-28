Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Görüştü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gelen Zelenskiy, Rama ile Başbakanlık binasında görüştü.

İlk kez Arnavutluk'u ziyaret eden Zelenskiy, Rama ile Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne eş başkanlık edecek.

Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kahramanca direnişin lideri" olarak nitelendirdiği Zelenskiy'i ilk defa ağırladığını belirtti.

Arnavutluk Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rama ve Zelenskiy'in heyetler arası görüşmeye de katıldığı aktarıldı.

Zirvenin katılımcı ülkelerin Rus saldırganlığına karşı dayanışmasının toplantısı olduğu vurgulanan açıklamada, zirvede katılımcı ülkelerin birlikte nasıl çalışabileceği, Ukrayna'ya nasıl destek sağlayabileceği ve bölge ile Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına katkılarının nasıl olacağının görüşüleceği ifade edildi.

Başta Zelenskiy olmak üzere Güneydoğu Avrupa ve Batı Balkan ülke liderlerinin katılımıyla bugün Arnavutluk'ta Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi düzenlenecek.

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