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Arnavutköy'de Şantiye Malzemeleri Çalan Şahıs Yakalandı

Arnavutköy'de bir şantiye alanından 20 bin liralık inşaat malzemelerini çalan şahıs, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.