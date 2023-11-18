Arnavutköy'de Şantiye Malzemeleri Çalan Şahıs Yakalandı
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Arnavutköy'de bir şantiye alanından 20 bin liralık inşaat malzemelerini çalan şahıs, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Arnavutköy'de servis minibüsüyle şantiye alanındaki 20 bin liralık inşaat malzemelerini çalan şahıs yakalandı.
Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanına servis aracı ile yanaşan Yunus Emre Atalay isimli şahıs, şantiye alanının yanına bir süre park ettikten sonra aracından inerken şantiye kenarında bulunan inşaat malzemelerini çalmıştı. Yaklaşık 20 bin TL'lik demir, tuğla, tahta gibi inşaat malzemelerini çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL