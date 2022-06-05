Arnavutköy'de ormana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'de ormana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de ormana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormana düştü.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormana düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.50'de Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LG 8354 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ormana düştü. Kazada otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil de 2 saatin ardından çekici ile çıkarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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