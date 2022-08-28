Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı tamamlandı Güncel Haberler Yarışa katılan tekneler Takımların yarışı İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı üçüncü ve son gününde Ilıca - Çeşme rotasında yapılan iki yarışla tamamlandı. Yarışa katılan tekneler Takımların yarışı İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı üçüncü ve son gününde Ilıca - Çeşme rotasında yapılan iki yarışla tamamlandı. Güncel Kaynak: AA / Servet Ülkü Türkiye Çeşme Ege Güncel Haberler

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