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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı tamamlandı

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Yarışa katılan tekneler Takımların yarışı İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı üçüncü ve son gününde Ilıca - Çeşme rotasında yapılan iki yarışla tamamlandı.

Yarışa katılan tekneler

Takımların yarışı İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı üçüncü ve son gününde Ilıca - Çeşme rotasında yapılan iki yarışla tamamlandı.

Kaynak: AA / Servet Ülkü - Güncel

Türkiye Çeşme Ege Güncel Haberler

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