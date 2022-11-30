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Arjantinli Yetkililer, Madenciliğin Gelişimi İçin Çin Yatırımlarının Önemini Vurguladı

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Arjantin ve Latin Amerika Lityum Zirvesi 2022'nin katılımcıları, Arjantin'in madencilik, özellikle lityum endüstrisindeki gelişimi için Çin yatırımlarının önemini vurguladı.

Arjantin ve Latin Amerika Lityum Zirvesi 2022'nin katılımcıları, Arjantin'in madencilik, özellikle lityum endüstrisindeki gelişimi için Çin yatırımlarının önemini vurguladı.

Etkinlik, ulusal ve bölgesel yetkililerin, lityum şirketlerinin ve yatırımcıların katılımıyla Pazartesi ve Salı günleri Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirildi.

Konuklar arasında Ekonomi Bakanlığı Madencilik Geliştirme Müsteşarı Pamela Morales de yer aldı.

Morales, Arjantin'in maden projelerine Çin'in yaptığı yatırımlarının çok önemli olduğunu söyledi.

SES 1 (İspanyolca): PAMELA MORALES, Ekonomi Bakanlığı Madencilik Geliştirme Müsteşarı:

"Çin, özellikle lityumda olmak üzere, madencilik projelerinde önemli bir yatırımcıdır. Bizim için, projelerin üretim aşamasına geçebilmesi açısından bu yatırımları yapmaya devam etmeleri çok büyük önem arz ediyor."

Catamarca eyaletindeki Maden Otoritesi Yönetim Sekreteri Mirian Arevalo da, Catamarca'nın Çin yatırımlarını çok iyi karşıladığını açıkladı.

SES 2 (İspanyolca): MİRİAN AREVALO, Catamarca Eyaleti Maden Otoritesi Yönetim Sekreteri

"Eyalet, birlikte çalışarak, Tres Quebradas projesini geliştiren Liex Sociedad Anonima şirketini satın alarak Çinli şirket Zijin Maden Grubu ile yatırım yapmaya karar verdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Latin Amerika Madencilik Arjantin Güncel Haberler

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