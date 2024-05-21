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Antalya'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 3 zanlı gözaltına alındı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi silahla öldürüldü ve 3 zanlı gözaltına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla ateş eden zanlı, Alper Aldemir'i yaraladı. Aldemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Toros Mahallesi 801 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Alper Aldemir (45), K.C.İ. (19) ve H.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla ateş ederek Aldemir'i yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenaze, Aldemir'in yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan kaçan şüpheliler K.C.İ, H.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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