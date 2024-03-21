Antalya'da Karısını Av Tüfeğiyle Öldüren Kişinin Yargılanması Devam Ediyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Güzelçolak'ın, eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü teyzesinin kocası R.Ç. ve eşi duruşmada tanık olarak dinlendi. İki tanık da iddianın gerçeği yansıtmadığını beyan etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

İbrahim Güzelçolak, Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı (42), 19 Eylül 2023'te av tüfeğiyle öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.