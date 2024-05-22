Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerinde ve evde yapılan baskında, 210 kilogram kıyılmış tütün, 425 bin boş makaron ve 590 bin dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen iş yerleri ve eve düzenlenen baskında, 210 kilogram kıyılmış tütün, 425 bin boş makaron ve 590 bin dolu makaron ele geçirildi.
Operasyonda, zanlılar K.B. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.