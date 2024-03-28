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Antalya'da izinsiz tıbbi işlem yapan kişi yakalandı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlem yapan bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşkavağı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde izinsiz ve yetkisiz bir şekilde tıbbi işlem yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, bin 757 tıbbi malzeme ve cihaza el konuldu.

Operasyonda, yabancı uyruklu işletme sahibi gözaltına alındı.

İşletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Liyakatsiz ve merdiven altı olarak tabir edilen yöntemler ile uygulanan tıbbi işlemlerle, vatandaşlarımızın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atarak ekonomik ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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