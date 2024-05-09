Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 45 sürücü denetlendi, bunlardan 8 bin 252'sine para cezası uygulandı.