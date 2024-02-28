Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 153 bin 377 sürücü denetlenirken bunlardan 33 bin 213'üne para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 568 yol kullanıcısına eğitim verildi.