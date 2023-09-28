Antalya'da seyir halindeyken durdurulan bir tırdan 10 milyon 70 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Antalya'da Durdurulan Tırda 10 Milyon 70 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da seyir halindeyken durdurulan bir tırdan 10 milyon 70 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Antalya Emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik- Antalya istikametinde seyir halinde iken bir tırı durdurdu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tırda yapılan aramada 10 milyon 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan İ.H.K. isimli şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı. - ANTALYA