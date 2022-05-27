Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Antalya'da internetten satılık bilgisayar ilanı verenlere sahte banka dekontu göndererek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'da internetten satılık bilgisayar ilanı verenlere sahte banka dekontu göndererek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, internetteki alışveriş sitelerinde satılık bilgisayar ilanı verenlerle irtibata geçerek sahte banka dekontu gönderip bilgisayarlarını almak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyonla 5 kişiden toplamda 75 bin lira değerindeki bilgisayarları alıp, sahte dekontlar gönderdiği tespit edilen N.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel