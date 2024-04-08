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Antalya'da 1500 Kişi Bir Araya Geldi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen iftar programında 1500 kişi bir araya geldi.

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) Antalya Şubesi tarafından, bu yıl 8'ncisi düzenlenen iftar programı, Pınarlı Mahallesi semt pazarında gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, 1500 kişilik iftar yemeği ikram edildi. Çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu ile farklı gösteriler sunuldu.

TÜRKKAD Antalya Şube Başkanı Tülin Maçan, yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve paylaşım duygusuyla bir araya gelip kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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