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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İftar Öncesi Sıcak Yemek Dağıtıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Mobil aşevi aracılığıyla farklı mahallelerde bin kişiye dört çeşit yemek ikram ediliyor. Ayrıca, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iftar sofraları kuruldu. Ramazan etkinlikleri kapsamında ise Hacivat-Karagöz oyunu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunması, Tasavvuf Müziği Konseri düzenleniyor. Ramazan Çarşısı da ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği bir mekan olarak hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait mobil aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Ramazan boyunca farklı mahallelerde sıcak yemek dağıtımını sürdürecek mobil aşevinde, bin kişiye dört çeşit yemek ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Alanya ilçesindeki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat ilçesindeki Sarılar Mahallesi'nde vatandaşlar için iftar sofraları kurdu.

İftar sofraları Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara açık olacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesince Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri başladı.

Hacivat-Karagöz oyunu ile başlayan etkinlikler özellikle çocuklar tarafından ilgi gördü.

Etkinliklerin ilk gününde gölge oyunun ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okundu, Tasavvuf Müziği Konseri düzenlendi.

Ramazan nostaljisi yaşayanlar alanda kurulan Ramazan Çarşısı'nı da gezerek alışveriş yaptı.

Etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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