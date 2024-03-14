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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi'ni İnceledi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdikleri katlı otoparkta incelemede bulundu. Proje, 1797 araçlık kapasitesiyle Antalya'nın en büyük otoparkı olarak hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdikleri katlı otoparkta incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi kapsamında betonarme imalatları tamamlanarak üniversiteye teslim edildi.

Böcek, 13 bin 244 metrekare alan üzerine zemin artı üç kat olarak inşa edilen katlı otoparkta incelemelerde bulundu.

Projenin bir yıl önce tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi'ne devredildiğini belirten Böcek, "Güncel fiyatlarla 210 milyon liraya mal olan projemiz 1797 araçlık ve aynı zamanda afet toplanma merkezi olarak da kullanılabilecek Antalya'nın en büyük otoparkı." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre de üniversiteye devredilen inşaatın ikmal ihalesinin Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilerek, yatırım programına alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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