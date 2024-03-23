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Ankara Ulus'ta Emeklilere Özel Tıraş İndirimi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Ankara Ulus'ta emeklilere tıraş indirimi yapan berber Cesur Çabuk, "Zaten emekliler emekli maaşıyla geçinemiyorlar. İşin gerçeği, 50 lirayı vermekte bile zorlanıyorlar. Biz elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Onları hiçbir zaman zor durumda bırakmıyoruz. 40 lirası, 30 lirası çıkarsa o kadarını alıyoruz. Onları memnun etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ankara Ulus'ta berberlik yapan Cesur Çabuk, 13 yıldır emeklilere özel indirimli tıraş tarifesi uyguluyor. Emeklilerden 50 TL tıraş ücreti alan Berber Çabuk, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"2011 yılında burayı açtığımda müşteri pahalılıktan dolayı içeri girmiyordu. Sonra emeklileri görünce dükkana 'Emekli tıraşı 5 lira' diye yazdım. Şimdi bütün emeklilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Buradan tıraş olup giden bir başka emekli arkadaşına söylüyor. O şekilde devam ediyor.

Zaten emekliler emekli maaşıyla geçinemiyorlar. İşin gerçeği, 50 lirayı vermekte bile zorlanıyorlar. Biz elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Onları hiçbir zaman zor durumda bırakmıyoruz. 40 lirası, 30 lirası çıkarsa o kadarını alıyoruz. Onları memnun etmeye çalışıyoruz çünkü onlar bizim baş tacımız.

Seyyanen zammı emeklilere yapsınlar. Bunu bütün emekliler bekliyor, o zammı istiyorlar. Yoksa yok… Belki anlamışlardır."

Çabuk'un dükkanında tıraş olan emekli ise "Cesur ağabeye çok teşekkür ederim. Bizler de emekli olduğumuz için sürekli buraya geliyoruz. Ben 7-8 senedir buraya gelirim, memnunum. Ellerine kollarına sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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