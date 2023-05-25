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Ankara'nın batı ilçeleri şiddetli yağış etkisi altında

Ankara'nın batı ilçeleri şiddetli yağış etkisi altında

Güncel Haberler

Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi bölgesi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Ankara'nın batı ilçelerini şiddetli yağış etkisi altına aldı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi bölgesi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sincan Belediyesi Sincan Ankara Güncel Haberler

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