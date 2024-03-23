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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Başkanı Oldu

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin yeni dönem başkanı oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 3'üncü Toplantısı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde gerçekleşti.

Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Özden, Birliğin yeni dönem başkanı olarak seçildi.

Özden, bu kapsamda Birlik üyeleri Özbekistan Devlet Kültür ve Sanat Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Eldor Shermanov, Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Tumonbaı Koldoshov, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Nızamı Asadov, üniversitenin akademik ve idari personeli ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özden'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özden, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özden, deftere, "Büyük Önder, müzik ve sanat alanında gösterdiğin yol ve amaç doğrultusunda akademisyen ve sanatçılar olarak gururla yürüyoruz. Türk müziğine olan sevgi ve muhabbetiniz bize hep ilham verdi. Yarınlara sanatın aydınlatıcı yoluyla ilerliyoruz. Şahsım ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi adına şükranla." mesajını yazdı.

Kaynak: AA / Güncel

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