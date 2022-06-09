Ankara İçin Sağanak Yağış Uyarısı - Haberler

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Ankara İçin Sağanak Yağış Uyarısı

ANKA - Güncel
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Ankara İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ANKA / Güncel

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