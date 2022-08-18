Ankara gündem haberleri | Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşler, tedavi için Ankara'da

GAZZE'deki çatışmalarda yaralanan Filistinli kız çocuğu Rahaf Salman (11) ile ağabeyi Muhammed Halil Salman (13), Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek, tedaviye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalarda yaralanan 2 çocuğun, Türkiye'de tedavi edilmesi için yetkililere talimatta bulundu. Harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Rahaf Salman ve Muhammed Halil Salman'ın getirilmesi için ambulans uçak görevlendirdi. Ambulans uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden sağlıkçılar, kara yoluyla Gazze şeridine geçerek ulaştıkları yaralı kardeşleri, saat 01.00'de Ankara'ya getirdi. Ambulansla Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeşin tedavisine başlandı.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şener, çocukların sağlık durumuna ilişkin, "2 kardeşler, 11 yaşında kızımızın maalesef 2 bacağı diz altından kesilmiş. Sağ kolu da kesilmiş durumda. Üzerinde şarapnel izlerine dair yüzlerce ayrıca kalıntı var. Yaraları iltihaplanmış görünüyor. Diğer erkek kardeşi ise göğsünden yaralanmış görünüyor. Kalçasından yaralanmış, dizi parçalanmış. Bunlarla ilgili bütün görüntülemeleri, tahlilleri çıktıktan sonra yaralarını anestezi altında açtıktan sonra ve ilgili bölümlerin hepsi gördükten sonra daha net bilgi vereceğiz" dedi.