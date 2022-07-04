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Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu

Seçim kanununda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk defa kurayla belirlenecek il ve ilçe seçim kurulu başkanları Ankara Adliyesinde belirlendi.

Seçim kanununda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk defa kurayla belirlenecek il ve ilçe seçim kurulu başkanları Ankara Adliyesinde belirlendi. Volkan Keskinkaya Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı oldu.

Ankara Adliyesi konferans salonunda yapılan kura çekimine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu üyesi Ayhan Biltekin ve çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ve hakim katıldı.

272 hakim arasından çekilen kurada Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya olurken, Ankara İl Seçim Kurulu 1. Asil Üyesi Celal Dilli, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Asil Üyesi Refik Karakoç, Ankara İl Seçim Kurulu 1. yedek üyesi Ali Rıza Doğmuş, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üye Tuğba Yenikomşuoğlu oldu.

Yapılan kura çekiminde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kar olurken, Keçiören 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aydoğan Levent Gedik, Yenimahalle 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Nejat Özkan, Mamak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Kaya, Altındağ 1. İlçe Seçim Kuruluna Okan Koç, Pursaklar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ise Selami Yücel oldu. Geçen dönem yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı olan Ali Uğuz kurada tekrardan yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı oldu. - ANKARA

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