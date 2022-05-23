Ankara'da yol verme kavgası kamerada - Haberler

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Ankara'da yol verme kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da yol verme kavgası kamerada

ANKARA'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüsüyü çevredekiler güçlükle ayırdı.

ANKARA'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüsüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga, çevreki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu. Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti.İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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