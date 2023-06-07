Ankara'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Altındağ ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki ikamet eden Emircan İ. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. yanında bulunan tabanca ile Emircan İ'yi kasık bölgesinden ağır yaraladı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.