Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ankara'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Altındağ ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki ikamet eden Emircan İ. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. yanında bulunan tabanca ile Emircan İ'yi kasık bölgesinden ağır yaraladı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Altındağ Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title