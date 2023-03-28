Ankara'da kuvvetli rüzgarın binanın çatısını uçurduğu anlar kamerada

ANKARA'da şiddetli rüzgar nedeniyle Altındağ ilçesindeki bir binanın çatısından kopan parçalar kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş ve köpeği şans eseri yaralanmadan kurtulurken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Altındağ ilçesinin Hacıbayram Veli Mahallesi'nde bulunan Esen Apartmanı'nın çatısından kuvvetli rüzgarın ardından parçalar kaldırıma düştü. O esnada kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Olayın görgü tanıklarından ve bölge esnafından Soner Ataman (50), "Saat 16.00 gibi şiddetli rüzgardan binanın çatısı düştü. O anda hava karanlıktı aşırı fırtına vardı. Çat diye birden düştü. Bir çocuk son anda kurtuldu. Allah'tan kimse yoktu. Araçlarda da bir şey yok. Bizde belediyeyi aradık gelip kaldıracaklar. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Hasan Atmaca (44) ise "Rüzgar şiddetini birden artırdı. Bir ses duyduk başımı çevirdiğimde çatıdan parçalar düşmüştü. Köpeği gördüm o da son anda kurtuldu. Çok şükür maddi ve manevi zarar olmadı. Kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir şans" diye konuştu. (DHA)