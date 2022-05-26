Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı - Haberler

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Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-24 Mayıs'ta yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 223 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-24 Mayıs'ta yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 223 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 223 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Mayıs, Güncel, Haberler

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