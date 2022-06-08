KIRIKKALE - Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları görsellerle şehirlerini tanıttı - Haberler

"Minik Ellerden Büyük Türkiye" projesi kapsamında 81 ilden anaokulu öğrencileri, şehirlerinin kültürlerini atık malzemelerle bez üzerine yansıtmaya çalıştı.

Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulunca hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler atık malzemeleri kullanarak bir metrekarelik bez üzerinde illerini tanıtan çeşitli görseller oluşturdu.

Bütün şehirlerden Kırıkkale'ye gönderilen ürünler, birleştirilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve öğrenciler katıldı.

Okulun müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, her ilden bir anaokulunun projeye dahil edildiğini söyledi.

Öğrencilerin yaşadıkları ilin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıttığını anlatan Özdemir, "Öğrenciler bu ürünleri oluştururken atık malzemelerden yararlandı ve illerini en güzel şekilde yansıtmayı planladılar. Her ilden gelen ürünleri burada bir araya getirerek sergiledik. Sonraki aşamada ise ürünler il il dolaşacak ve sergilenecek." dedi.

Proje koordinatörü öğretmen Yasemin Güngör de çocuklara Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla projeyi hazırladıklarını aktardı.

Sonrasında projeyi 81 ile yaymak istediklerini belirten Güngör, "Proje kapsamında, Türkiye'nin sadece tarihi değil, tüm doğal güzelliklerini, yemeklerini ve akla gelebilecek her türlü kültürel değerlerini tanıtmayı hedefledik ve ulusal proje başvurumuzu yaptık." diye konuştu.