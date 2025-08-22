Anadolu Parsı İsim Hakkı Mahkemeden Abdulrazak Fidan'a Verildi

BALIKESİR'de 'Erdek Cennet' adıyla tanınan Abdulrazak Fidan'ın (51) 2019 yılında başlattığı yüksek irtifa dağcılık projesi '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı'nın isminin 2 yıl önce başkası tarafından patent alınması sonrası marka tescilinin iptali için açtığı davada karar çıktı. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) verdiği kararı iptal etti. Mahkeme, karara gerekçe olarak Fidan'ın önceye dayalı kullanımına itibar edilmesini gösterdi.

Dağcılık alanında 'Erdek Cennet' adıyla tanınan ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki görevinden önceki yıl emekli olan Abdulrazak Fidan, Türk dağcılığı için 15 Haziran 2019 tarihinde 'Anadolu Parsı' adı altında proje başlattı. Fidan, proje kapsamında 81 ilde bulunan en yüksek zirvelere tek başına, solo tırmanış yapmaya başladı. Fidan ayrıca 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dağcılık Federasyonu'na 81 ilde 81 zirveye tırmanışı tamamlayanlara 'Anadolu Parsı' ünvanı verilmesi projesini sundu. 81 ildeki tüm zirve tırmanışlarını 2022 yılı içinde tamamlayan Fidan, gittiği her zirveden taş topladı, tırmanışlarını da kayıt altına aldı.

MAHKEMEYE GİTTİ

Abdulrazak Fidan, sosyal medyada 2022 yılı Haziran ayında 'Anadolu Parsı' ismi için Türk Patent Kurumu'na M.K.A. tarafından başvuru yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine Fidan da patent hakkını alabilmek için aynı yıl temmuz ayında başvuruda bulundu. Ancak Türk Patent Kurumu, ilk başvuruyu değerlendirip, 'Anadolu Parsı'nın patent hakkını M.K.A.'ya verdi. Fidan, 2 aylık itiraz süresini dikkate alarak, marka hakkına tecavüz edildiğini belirterek Ankara 3'üncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne geçen yıl 13 Ağustos'ta başvurup, marka tescilinin iptalini istedi. Mahkeme, '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı' için ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkeme, 'Marka tescilinin iptali' davasında da 'Anadolu Parsı' ibaresinin ilk kez Fidan tarafından 2019'da kullanıldığına ilişkin basın haberleri ve görselleri dikkate alarak, 41. sınıfta yer alan 'spor, kültür ve eğlence hizmetleri' yönünden gerçek hak sahipliğinin Fidan'da olduğuna hükmetti.

'ÖNCEYE DAYALI HAK SAHİPLİĞİ FİDAN'A AİT'

Kararın gerekçesinde; Fidan'ın 2019 yılından itibaren proje kapsamında 'Anadolu Parsı' ibaresini kullandığına dikkati çekilip, "Sunulan delillerin davalı tarafın 2017 yılına dair iddialarını somut olarak doğrulamadığı, bu nedenle önceye dayalı hak sahipliğinin davacı Fidan lehine olduğuna" yer verildi. Mahkeme, Fidan'ın talebini kısmen kabul ederken, kötü niyet iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle diğer bölümleri reddetti. Kararla birlikte Türk Patent Kurumu kararının ilgili kısmı iptal edilmiş oldu.

'MADDİ-MANEVİ ZARARLARIMIN TAZMİNİ İÇİN TÜM HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM'

Kararın ardından konuşan Abdulrazak Fidan, "Adalete güvenim her zaman tamdır. Bu emsal niteliğindeki karardan dolayı çok mutluyum. Emek vererek hayata geçirdiğim bir projenin sahiplenilmeye çalışılması beni manevi olarak çok yıprattı. Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesi ise sevindirici. Hukuki mücadelem sürecek ve maddi-manevi zararlarımın tazmini yönünde tüm hukuki haklarımı kararlılıkla kullanacağım. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti olarak ülkemizin dağcılık ve doğa sporları alanında tanınması ve gelişmesi adına 'Kar Kartalı' ve 'Ulukurt' projelerini ürettim ve patentlerini aldım. Şu anda da 4 elementi içeren aksiyon ve adrenalin dolu yeni bir proje üzerinde çalışıyorum" dedi.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

Fidan'ın avukatı Evincan Dursun ise "Mahkeme, marka hukukunun temel ilkelerinden olan önceye dayalı kullanımın korunması ilkesine uygun şekilde karar vermiştir. Müvekkilimin uzun yıllar emek vererek hayata geçirdiği ve kamuoyunda bilinirlik kazandırdığı 'Anadolu Parsı' ibaresinin gerçek hak sahibine ait olduğunun tescillenmesi önemlidir. Bu karar yalnızca müvekkilim için değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşılaşabilecek tüm proje sahipleri için de emsal niteliği taşımaktadır. Müvekkilimin hakkını korumaya yönelik hukuki süreç, gerekli görüldüğü takdirde bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.