Anadolu Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Genel Kurulu kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ve İspanyol Haber Ajansı (EFE) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Paris'te düzenlenen EANA Genel Kurulu öncesi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve EFE Başkanı Gabriela Canas bir araya geldi.

Karagöz ve Canas, AA ile EFE arasında fotoğraf ve içerik paylaşımına dair anlaşma imzaladı.

İmza töreninin ardından işbirliği anlaşmasını değerlendiren Karagöz, "EFE özellikle İspanyolca konuşulan bölgelerde ve ülkelerde çok etkili bir ajans. AA ile EFE arasındaki bu işbirliği birbirimizin muhabirinin ve gazetecisinin olmadığı bölgelerde işbirliğini amaçlıyor. Her iki ajans da bundan sonra birbirlerini özellikle Haber'>haber içerikleri anlamında destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"AA olarak tecrübelerimizi aktarma fırsatı bulduk"

Karagöz'ün katıldığı EANA Genel Kurulu'nda, Fransız haber ajansı AFP'nin Başkanı Fabrice Fries yeni EANA Başkanı olurken, Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES) Genel Müdürü Claudia Nicolae da EANA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kurulda, EANA Yıllık Faaliyet Raporu ve Bütçesi görüşüldü ve onaylandı. EANA'nın 2024'teki toplantısının Portekiz'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Karagöz, Genel Kurul'un ardından yaptığı açıklamada, dünyada haber ajanslarının böyle toplantılar vesilesiyle tecrübe paylaşımı yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı olarak biz de tecrübelerimizi bu platformda gerek Fransız Haber Ajansı AFP'ye gerekse diğer dünya haber ajanslarına aktarma fırsatı bulduk, onların tecrübelerini de dinledik. AFP'nin Başkanı (Fabrice Fries) Avrupa Haber Ajansları Birliğinin Başkanı seçildi, bu toplantıda biz de kendisini destekledik."

Karagöz, EANA'nın bundan sonra Portekiz Haber Ajansının (LUSA) ev sahipliğinde Portekiz'de bir araya geleceğini aktararak, "Haber Ajansları Birliği toplantılarının gündeminde her zaman haber içeriğinin üretilmesinde gazetecilerin imkanlarının iyileştirilmesi, özellikle yapay zekayla birlikte haber ajanslarının değişen misyonu ve son olarak da çevre felaketlerinde haber ajanslarının misyonu geliyor. Portekiz'de de bunları konuşmak için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı TASS'ın EANA üyeliği devam ediyor

EANA Genel Kurulu'nda ayrıca Rus Haber Ajansı TASS'ın daha önce askıya alınan EANA üyeliği de görüşüldü.

TASS'ın EANA üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda, üyeliğinin devam etmesi kararı verildi.

Konuyla ilgili olarak Karagöz, oylama neticesinde TASS'ın üyelikten çıkarılmasının kabul görmediğini ve bunun kurulun en önemli maddesi olduğunu ifade etti.