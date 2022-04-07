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Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı beş caminin ortaklaşa verdiği iftara İslam toplumunun ileri gelenlerinin yanı sıra Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik ve kültürel misyon temsilcileri katıldı.

Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı beş caminin ortaklaşa verdiği iftara İslam toplumunun ileri gelenlerinin yanı sıra Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik ve kültürel misyon temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin yer aldığı iftara, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, imamlar ve Hollanda'daki Türklerin kamusal, sosyal ve kültürel yaşamdan temsilcileri yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Büyükelçi Dişli, "Ramazan, barış ve birlik içinde yaşamamız gereken bir aydır. Dileğimiz, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve tüm milletlerin barış içinde yaşamasıdır." ifadesini kullandı.

Amsterdam Fatih Camisi din görevlisi Kemal Gözütok AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iki senedir bu iftarı gerçekleştiremediklerini, bu yılki iftar sofralarında işçiler, öğrenciler ve kimsesizler başta olmak üzere çok sayıda Müslüman'ın bir arada olmasından duyduğu mutluluğu bile getirdi.

İftar programı yapılan duaların ardından sona erdi.

Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

AA / Selman Aksünger - Güncel

Hollanda, Türkiye, İslam, İftar, Güncel, Haberler

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