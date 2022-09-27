Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya haberleri: Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Amasya haberleri: Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

Amasya haberi: Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Gökcecik, Gürsü köyünde oturan şehit annesi Döndü Aydemir'i ziyaret ederek, Aydemir'le sohbet edip çiçek ve hediye takdim etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, ailelerine sağlık ve sıhhat dilediğini belirten Gökcecik, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, onların bizim başımızın üstünde yerleri var. Devlet olarak her daim yanlarındayız ve kapımız her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Özel İdare Şefi Vedat Yapal eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Uludere Şırnak Taşova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title