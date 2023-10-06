Amasya'da yolcu otobüsü kazasında 6 kişi öldü, şoför tutuklandı

Amasya'da 6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 6 gün önce 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün şoförü Kemal Öz tutuklandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Merzifon'un Çayırözü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı mahkemede 'Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

İzmir'den Tokat'a doğru giden Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi ile Durmuş Uysal ve Urguç Karadayı hayatını kaybetmişti.