Amasya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
F.E.C.(18) idaresindeki 05 AC 668 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde Emine Gündüz'e (48) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Gündüz'ün cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel