Amasya'da öğrencilerden Togg eşliğinde "ay yıldız" koreografisi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler, yerli otomobil Togg'un da yer aldığı "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler, yerli otomobil Togg'un da yer aldığı "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, yerli otomobil Togg'un etrafında ay yıldız koreografisi yaptı. Dronla görüntülenen koreografide anaokulu öğrencileri de ellerindeki Türk bayraklarıyla yer aldı.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını koreografiyle taçlandıran Okul Müdürü Ramazan Öncül, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.