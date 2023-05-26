Amasya'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 300 litre etil alkol bulundu
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 300 litre etil alkol ele geçirildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 300 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine M.Ç. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "Dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine takip edilen otomobil, bir süre sonra park halinde bulundu.
Polis ekiplerinin araçta yaptıkları aramada, 300 litre etil alkol ele geçirildi.
Yürütülen çalışma sonucu araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel