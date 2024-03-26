Amasya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpışması: 2 yaralı
Amasya'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Akbilek Mahallesi Alptekin Caddesi'nde, Mustafa K. idaresindeki 05 AB 510 plakalı otomobil, Gülden K. yönetimindeki 25 FK 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.