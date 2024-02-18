Amasya'da 2 Metre 10 Santim Boyunda 70 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da, 2 metre 10 santim boyunda 70 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Yeşilırmak nehri Ziyaret mevkisinde balıkçı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşı tarafından tekneyle avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

Tanrıverdi, AA muhabirine, 2 metre 10 santim boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 70 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 420 liradan satacağız." dedi.

Amasya'da üniversite öğrencisi olan Ahmet Akdeniz de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "İnternette görmüştüm ama canlı olarak ilk kez burada gördüm. Bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.