Amasra'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen sel sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı. Horhor Deresi taşarak 50 ev ve iş yeri su altında kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, belediye ekipleri ve orman işletmesine bağlı arazözler evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kum Mahallesi'nde bulunan Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekno mutfak da sel suyundan etkilendi.

İlçede dün akşam saatlerinde metrekareye saatte 48 kilogram yağışın düştüğü Kum Mahallesi'nin ortasından geçen Horhor Deresi taştı. Taşkın nedeniyle 50 ev ve iş yeri su altında kaldı. Mahallede bulunan 2 lise, 1 anaokulu da sel suyundan etkilendi. Yağmurun durması ve sel suyunun çekilmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve orman işletmesine bağlı arazözler evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Esnafın da temizlik yaptığı mahallede okul bahçelerine biriken çamur, iş makineleri ile temizlenmeye başladı.