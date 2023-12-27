Alperen Ocakları Genel Başkanı Trabzon'da park açılışına katıldı ve şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Trabzon'da park açılışına katıldı, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Kocaman, Şalpazarı ilçesi Atatürk Caddesi'nde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Oyun Parkı'nın açılışına katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu adına açılan parkta emeği geçenlere teşekkür eden Kocaman, "İnşallah burada geleceğin Alperenlerinin yetişmesi adına biz de elimizden gelen desteği ocağımız adına vereceğimizin sözünü veriyorum. Malum şehitlerimiz var. Bugünlerde siyaset yapmak bizim camiamızda olan bir şey değil. O yüzden programımızı kısa ve öz şekilde tutmayı uygun gördük." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde parkın açılışı yapıldı.

Kocaman, daha sonra Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Bülbül'ün kabri başında dua okuyan Kocaman, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e taziyelerini iletti.

Kocaman, Eren Bülbül'ün Çanakkale ruhunu yansıttığını vurgulayarak, "Eren kardeşimizin yaşındaki kardeşlerimiz o yıllarda vatan için nasıl şehit olduysa Eren kardeşimiz de bu vatan için şehit oldu. Allah makamını ali eylesin." dedi.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden anne Bülbül ise "Ben bir Eren şehit verdim ama binlerce Eren'im oldu, bunun farkındayım. Yalnız benim evladım neler yaşamış, neler çekmiş, onlar benim içimde." dedi.