Almanya'nın Yunanistan'ın zırhlı araç beklentisini karşılamadığı iddia edildi Güncel Haberler Almanya'nın, Marder tipi zırhlı muharebe aracı tedariki konusunda, Yunanistan'ın beklentilerini karşılamadığı iddia edildi. Almanya'nın, Marder tipi zırhlı muharebe aracı tedariki konusunda, Yunanistan'ın beklentilerini karşılamadığı iddia edildi. CNN Greece portalında yer alan haberde, Atina ve Berlin arasında varılan anlaşmanın, Yunanistan'ın doğu Ege adalarında bulunan Sovyet yapımı 40 BMP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya göndermesi kaydıyla Almanya'nın Marder tipi zırhlı araçlar göndermesini öngördüğü hatırlatıldı. Yunanistan'ın bugüne dek Ukrayna'ya 20 adet BMP-1 gönderdiği belirtilen haberde, Almanya'dan Meriç bölgesinde kullanılmak üzere 14 Marder tipi zırhlı araç temin edildiği, 6 Marder tipi zırhlı aracın ise birkaç gün içerisinde Selanik'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Almanya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 40 adet Marder tipi zırhlı araç gönderme kararı nedeniyle elinde yeterince Marder tipi zırhlı araç kalmadığı iddialarına yer verilen haberde, Yunanistan'ın, elindeki 20 Marder ile yetinmek zorunda kalabileceği ifade edildi.??????? Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Ukrayna Tragger Almanya Güncel Haberler

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