İçişleri Bakanı: Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyecek

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek "Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malumunuz üzre; iki gün sonra, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. Hatırlanacağı gibi 12 Eylül darbesi sonrasında 1 Mayıs yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeyse, 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlandı. 2009 yılında da resmi tatil olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, emek bizim inancımızda ve kültürümüzde, müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Bu anlayışla, ekmeğini alnının teri ve gözünün nuruyla kazanan, ülkemizin gücüne güç katan, kamu ve özel sektörümüzdeki işçi kardeşlerimin, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü, demokratik bir haktır. ve bu hak, Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak burada çok önemli bir hassasiyet var. O da demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34. maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ 54 SOSYAL MEDYA HESABINDAN 'TAKSİM'E GELİN' ÇAĞRISI YAPIYOR"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. ve bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul'la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17.5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzre İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, Valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. ve bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi.

İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl; 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için, hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksim'de buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar.

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki; sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.

"İL GENELİNDE 264 NOKTADA 42 BİN 434 POLİSİMİZ GÖREV YAPACAKTIR"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla, 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. Ayrıca; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, kazancı yokuşuna karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunabileceklerdir.

Göreve başladığımız ilk gün de ifade ettiğimiz gibi; bizim temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasından ödün vermedik, vermeyeceğiz. Emek çok kutsal bir kavram. ve yürekten ifade ediyorum ki; 'Emek olmasaydı, Türkiye olmazdı.' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi; 'Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.'

Yüreği kocaman işçilerimiz, sağduyu sahibi, çalışkan emekçilerimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin harcında, onların yani sizlerin kutsal alın terleri vardır. Bir kez daha tüm emekçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."