Ali Babacan: Türkiye Gazze'deki Duruma Karşı Hiçbir Şey Yapmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da, "Sayın Erdoğan ne demişti? 'Eğer ben bu seçimi kaybedersem, Gazze düşer' dememiş miydi? Seçimi kazandı ama Gazze düştü düşüyor. Hiçbir şey de yapmadı, yapamıyor. İsrail'le ticaret tam gaz devam ediyor. Artarak devam ediyor. Paranın ucunu görünce zihinleri dağılıyor. İlke, değer hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yazık oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu büyük ülke Gazze'de yaşanan katlama karşı hiçbir şey yapmadı, yapamadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'da iftar programına katıldı. Babacan, katıldığı iftar programında şöyle konuştu:

"GAZZE'DEKİ BU DURUM KARŞISINDA İKTİDAR NE YAPTI"

"Gazze'deki bu durum karşısında iktidar ne yaptı? Hamasetten başka, bağırıp çağırmaktan başka ne yaptı? Geçen seçimleri hatırlayın, Sayın Erdoğan ne demişti? 'Eğer biz düşersek, Gazze düşer' dememiş miydi? 'Eğer ben bu seçimi kaybedersem, Gazze düşer' dememiş miydi? Seçimi kazandı ama Gazze düştü düşüyor. Hiçbir şey de yapmadı, yapamıyor. İsrail'le ticaret tam gaz devam ediyor. Artarak devam ediyor.

"TÜRKİYE TAM AZ TİCARETE DEVAM EDİYOR. EN UFAK BİR YAPTIRIM YOK"

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın öbür tarafından ne yaptı? Netanyahu hükümeti hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusuna bulundu, Lahey Adalet Divanı'na dava açtı, 'burada soykırımı' var dedi. Elin Şililisi, Meksikalısı katıldı. Türkiye ne yaptı? Bizim hükümet ne yaptı? Pek çok ülke İsrail'e karşı ticaret ambargosu koydu. Elin Hollandalısı uçak parçaları satmayı yasakladı mahkeme kararıyla. Çünkü bu uçaklar soykırımında kullanılıyor, sivil halkı bombalıyor diye. Dünyanın öbür ucundaki Malezya sadece ticareti kestiğiyle kalmadı, kendi limanlarının İsrail'le ticarette kullanılmasını yasakladı. Bırakın mal satmayı, 'İsrail'e mal götüren gemiler benim limanlarıma uğrayamaz' dedi. Türkiye tam gaz ticarete devam ediyor. En ufak bir yaptırım yok bakın, en ufak bir yaptırım yok.

Yandaş medyada, hükümete yakın gazetelerde tek kelime Gazze geçmiyor. Eğer sadece hükümetin sopayla ya da havuçla idare ettiği basını takip ederseniz, o gazetelere bakarsanız, sayfalara, manşetlere Gazze diye bir şey yok çünkü biliyorlar, etkisiz kaldıklarının farkındalar.

"PARAYI GÖRÜNCE İLKE, DEĞER KALMIYOR"

Hadi gücün yetmiyor, hiç olmazsa ticaretten vazgeç. Çok değiştiler, çok. Paranın ucunu görünce akılları karışıyor. Paranın ucunu görünce zihinleri dağılıyor. İlke, değer hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yazık oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu büyük ülke Gazze'de yaşanan katlama karşı hiçbir şey yapmadı, yapamadı."